Соотношение новых и закрытых предприятий в России вернулось в июне к докарантинному уровню

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Число регистраций новых предприятий в июне увеличилось, в результате на каждую открывшуюся в России компанию пришлось две ликвидированных. Эта пропорция соответствует докарантинному уровню - наблюдавшийся в разгар пандемии перекос в сторону ликвидированных компаний сошел на нет, сообщается в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

"В марте на одну открывшуюся организацию приходилось 1,9 ликвидированных, в апреле, с переходом страны на режим самоизоляции, соотношение ухудшилось - на одно новое предприятие в первый месяц карантина приходилось 2,7 ликвидированных, а в мае - уже 3,1. Но в июне, после снятия экономических ограничений, ситуация изменилась - динамика закрытий действующих бизнесов осталась на прежнем уровне, однако активизировалась регистрация новых юридических лиц. В результате на одну открытую компанию приходилось уже только две закрытых, таким образом пропорция вернулась к докарантинному уровню", - комментирует президент компании Елена Трубникова.

В июне в стране открывалось 4,8 компании на 1 000 действующих, а закрывалось 9,6. Лучше всего ситуация обстояла в секторе добычи полезных ископаемых - там на одно открытое предприятие в июне приходилось лишь 0,8 закрытых. На втором месте - здравоохранение и социальные услуги, где на одну новую компанию приходилась ровно одна ликвидированная, далее следуют водоснабжение и утилизация мусора (одно новое предприятие на 1,5 закрывшихся), строительство (соотношение один к 1,6), профессиональная, научная и техническая деятельность (1 к 1,6), транспортировка и хранение (1 к 1,77), обрабатывающие производства (1 к 1,8), деятельность в области информации и связи, в том числе сектор "IT, телеком, СМИ и создатели контента" (1 к 1,8). Больше всего закрытий произошло в сфере госуправления - одна новая организация на 4,3 ликвидированных, сельском хозяйстве - 1 к 3,6, торговле - 1 к 2,4 и образовании - 1 к 2,4.

Лучшую динамику в соотношении открытий и ликвидаций компаний показала Ингушетия, где на одну открытую компанию пришлось лишь 0,1 ликвидированных, Бурятия (соотношение 1 к 0,2), Еврейская автономная область (1 к 0,6), Северная Осетия (1 к 0,6), Марий Эл (1 к 0,7), Орловская область (1 к 0,8), Севастополь (1 к 0,8), Сахалинская область (1 к 0,8), Челябинская область (1 к 0,9) и Саратовская область (1 к 0,9).

Худшее соотношение между открытыми и закрытыми компаниями наблюдалось в Адыгее: здесь на одну открытую в июне компанию пришлось сразу 14 ликвидированных, Дагестане (соотношение один к 11), Астраханской области (1 к 5,5), Тульской области (1 к 5,4), Брянской области (1 к 5), Владимирской области (1 к 4,8), Волгоградской области (1 к 4,5), Кемеровской области (1 к 4,3), Курганской области (1 к 4) и Тыве (1 к 3,9).