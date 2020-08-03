Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ в июле снизился до 48,4 пункта

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в июле 2020 года опустился до 48,4 пункта против 49,4 пункта месяцем ранее. Об этом сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

"Индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка, составил 48,4 балла на старте третьего квартала, опустившись с июньского значения 49,4 балла. Последние данные указали на незначительное ухудшение деловой конъюнктуры в российских обрабатывающих отраслях", - говорится в обзоре.

В IHS Markit добавили, что несмотря на снижение общего индекса деловой активности, наблюдалось увеличение объемов производств. В то же время незначительно снизилось число новых заказов на фоне колеблющегося спроса. Более того, было зафиксировано сокращение внешнего спроса.

Отмечается, что за отчетный месяц ускорились темпы инфляции закупочных цен по причине нехватки сырья, а также неблагоприятных колебаний обменного курса. Одновременно с этим, производители сократили количество рабочих мест из-за наличия свободных мощностей и сокращения числа заказов.

"В июле производственный сектор России сделал шаг назад, поскольку рост новых заказов не удержал динамику. Несмотря на то, что объемы производства увеличились, объемы продаж снизились на фоне сокращения спроса и колебаний клиентов. Усилия по сокращению затрат привели к дальнейшему сокращению занятости. Производители отметили заметное увеличение затрат, поскольку нехватка сырья привела к росту сырьевых цен. При этом отпускные цены увеличились лишь незначительно на фоне усилий по привлечению новых клиентов", - подчеркнула экономист компании IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в обзоре.