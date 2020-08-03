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Польский регулятор оштрафовал "Газпром" на $57 млн по "Северному потоку - 2"

В сообщении на сайте регулятора это назвали результатом отсутствия сотрудничества в разбирательстве, которое проводится в связи со строительством газопровода
Описание
© Axel Schmidt/Nord Stream 2

ВАРШАВА, 3 августа. /ТАСС/. Польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовало "Газпром" на $57 млн за отказ сотрудничать по делу о строительстве газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте регулятора.

"Глава UOKiK Томаш Хрустный наложил штраф на сумму около 213 млн злотых ($57 млн) на "Газпром". Это результат отсутствия сотрудничества в разбирательстве, которое проводится в связи со строительством газопровода "Северный поток - 2", - указано в сообщении.

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