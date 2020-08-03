Спрос на товары для дачи вырос в четыре раза

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Россияне почти в четыре раза чаще покупали дачные товары в сезоне 2020 года, чем в 2019 году, но меньше тратили на них. Об этом говорится в исследовании маркетплейса "Беру", проанализировавшем данные о количестве заказов в категории с 1 апреля по 28 июля 2020 года.

"В среднем в этом сезоне россияне тратили на покупку товаров для дачи около 2800 рублей, а в прошлом году средний чек был выше - почти 3700 рублей. Несмотря на то, что средний чек в этом году снизился на 24%, спрос на товары для дачи и сада вырос на 288% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", - говорится в исследовании.

По мнению экспертов маркетплейса, высокий спрос на дачные товары в этом году может быть связан с эпидемиологической обстановкой и ограничениями в сфере туризма. "Россияне стали больше времени уделять обустройству дачных участков и даже созданию "курортных зон" в своих загородных домах, чтобы компенсировать традиционные отпускные поездки", - считают эксперты.

Спрос на дачные товары начал постепенно расти с конца марта, а пик эксперты зафиксировали 8 июня - тогда за неделю интерес к категории вырос более чем на 30%. За последние четыре месяца наибольший размер среднего чека пришелся на начало июня и совпал с пиком спроса, однако не достиг показателей прошлогоднего летнего сезона, оставшись на уровне 3250 рублей.

Самой популярной категорией в этом году среди товаров для дачи и сада стали удобрения и товары для ухода за растениями (в основном аксессуары для полива, субстраты и грунт). Как отмечают эксперты "Беру", такое изменение покупательских предпочтений может быть связано с желанием как самостоятельно выращивать цветы, овощи и другие культуры во время режима самоизоляции, так и желанием снизить траты на продукты. На втором месте по популярности оказалась садовая техника, и в основном клиенты "Беру" приобретали газонокосилки, триммеры и мойки высокого давления. "Третье место по количеству заказов заняли бассейны и аксессуары к ним. Пик спроса на категорию эксперты зафиксировали 8 июня - тогда количество заказов за неделю выросло на 143%. В целом в этом сезоне россияне сделали на 259% заказов бассейнов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - говорится в исследовании.

"Беру" - маркетплейс от "Яндекса", сотрудничающий с порядка 6 тыс. магазинов.