The Sun: британские власти разрешили TikTok открыть штаб-квартиру в Лондоне

ТАСС, 3 августа. Британские власти разрешили китайской социальной сети TikTok открыть штаб-квартиру в Лондоне. Об этом в воскресенье вечером проинформировала газета The Sun.

По данным газеты, официально о решении будет объявлено на этой неделе. Отмечается, что также планируется открытие магазина TikTok.

19 июля газета The Sunday Times информировала, что ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, приняла решение приостановить переговоры с британскими властями о создании глобальной штаб-квартиры социальной сети в Великобритании из-за "более широкого геополитического контекста".

31 июля президент США Дональд Трамп сказал, что планирует запретить TikTok на территории США. До этого агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что президент собирается вынудить ByteDance отказаться от доли в американском подразделении TikTok, чтобы она не могла контролировать работу приложения в стране. Опасения администрации Соединенных Штатов в отношении соцсети связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.