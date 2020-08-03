Минфин перечислил второй транш поддержки регионам в 100 млрд рублей

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Минфин РФ 31 июля 2020 года перечислил второй транш поддержки регионам в объеме 100 млрд рублей. Об этом говорится в материалах на сайте Минфина.

"Минфин России 31 июля 2020 года, согласно распоряжению правительства РФ, перечислил второй транш поддержки в объеме 100 млрд рублей 69 российским регионам для компенсации снижения их доходов", - говорится в материалах.

Отмечается, что средства направят в те субъекты РФ, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 июля 2020 года с учетом уже предоставленных в мае 100 млрд рублей были ниже поступлений за предыдущий год, проиндексированных на прогнозный темп роста.

По данным Минфина, размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов.

Такая мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов РФ в условиях ухудшения экономической обстановки из-за распространения новой коронавирусной инфекции, отмечают в Минфине.