Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 74,46 руб.

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,05%, до отметки в 74,46 руб., курс евро прибавил 0,1%, до 87,69 руб. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:20 мск курс доллара снижался до 74,23 руб. (-0,25%), а курс евро - до 87,32 руб. (-0,3%).

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опускается на 1% - до $43,09 за баррель. Нефть сорта WTI торгуется по $40,1 за баррель, что на 1,2% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,2% и достиг 2917,68 пункта, индекс РТС вырос на 0,06%, до 1235,20 пункта.

По данным на 10:15 мск, индекс Мосбиржи торговался на уровне 2915,96 (+0,15%), а индекс РТС - на уровне 1237,49 пункта (+0,25%).