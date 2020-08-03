Кабмин актуализирует перечень стратегически значимых лекарств впервые за 10 лет

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Перечень стратегически важных лекарств, которые должны производиться в России, решено расширить с 57 до 215 позиций. Об этом в понедельник заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

"Особо хочу отметить решение о производстве лекарств. Правительство актуализирует перечень стратегически значимых препаратов, которые должны производиться на территории РФ, за последние 10 лет этот документ ни разу не менялся", - сказал глава кабмина. По его словам, в настоящее время этот список включает лишь 57 позиций.

"В новый список войдут 215 позиций из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств", - сообщил Мишустин.

Премьер отметил, что среди этих лекарств - препараты для лечения орфанных и социально значимых заболеваний. "Все они будут производиться в России. Наша задача - обеспечить доступность современных эффективных и востребованных препаратов, это напрямую влияет на здоровье и жизнь людей", - подчеркнул глава кабмина.

В новость были внесены изменения (10:54 мск) — передается с исправлением числа позиций.