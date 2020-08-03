Танкер с 85 тыс. тонн азербайджанской нефти для Белоруссии прибудет в Одессу 4-5 августа

МИНСК, 3 августа. /ТАСС/. Танкер с азербайджанской нефтью объемом 85 тыс. тонн от государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR (ГНКАР) для Белоруссии ожидают в порту Одессы 4-5 августа. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"2 августа из Супсы вышел танкер с азербайджанской нефтью - 85 тыс. тонн. Прибытие в порт Южный (Одесса) ожидается 4-5 августа", - сказал Тищенко.

В конце марта этого года Москва и Минск договорились по вопросу формирования цены поставляемой в республику российской нефти, так как Белоруссия отказалась уплачивать российским компаниям премию к рыночной цене на поставляемое сырье. Из компаний РФ поставки продолжила только группа "Сафмар" Михаила Гуцериева. На этом фоне Белоруссия закупила нефть у альтернативных поставщиков в Азербайджане, Норвегии, Саудовской Аравии, США. В конце марта Москва и Минск также достигли договоренности о возобновлении поставок нефти от крупных российских компаний.

SOCAR Trading (дочерняя структура SOCAR) с марта поставила несколько партий нефти через порт Одессы и нефтепровод "Одесса-Броды" на Мозырский НПЗ. Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков ранее сообщал, что SOCAR в текущем году может поставить в Белоруссию до 1 млн тонн нефти.