Опрос: большинство россиян дорожат текущим местом работы

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Большинство россиян (70%) дорожат своим текущим местом работы. При этом 40% заявили, что готовы сменить работу ради увеличения зарплаты, об этом свидетельствуют данные опроса на портале Роструда "Работа в России".

"На вопрос: "Дорожите ли вы своей работой?" - более 70% опрошенных россиян ответили, что дорожат своим текущим местом работы. Каждый десятый респондент (11%) ответил, что дорожит в средней степени, сославшись на хороший доход супруга/супруги. Каждый шестой (17%) уверен, что всегда сможет трудоустроиться, поскольку его профессия очень востребована", - говорится в тексте опроса.

При этом отмечается, что 40% россиян заявили о готовности сменить работу ради увеличения зарплаты. Годом ранее сменить работу ради увеличения зарплаты желали 50% опрошенных. Как и в прошлом году, примерно каждый шестой (17%) уверен, что на новой работе он сможет улучшить свои профессиональные навыки.

Кроме того, более трети россиян (32%) отметили, что готовы рекомендовать своего работодателя друзьям. Каждый пятый (20%) готов рекомендовать своего работодателя как стабильного и надежного - компания уже пережила несколько кризисов, 24% опрошенных в положительном ключе отзываются о графике работы, 22% респондентов говорят о хорошем коллективе, лояльном руководстве, еще 22% - об удобном расположении офиса. Высокий уровень дохода отметили 12% опрошенных.

Для повышения лояльности сотрудников, говорится в тексте опроса, руководство компании должно внедрить систему премирований и бонусов, так считают 36% респондентов, 37% уверены, что поможет грамотная организация рабочего процесса. А 27% убеждены, что открытый диалог работников с руководством улучшит рабочий процесс.

Опрос проводился на портале Роструда "Работа в России" в июне - июле 2020 года. В нем приняли участие более 32 тыс. человек из всех регионов России.