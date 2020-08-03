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ЦБ РФ аннулировал лицензию у московского Оргбанка

Банк занимал 325-е место в банковской системе России

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Банк России приказом от 3 августа 2020 года аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского Оргбанка. Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Основанием для аннулирования лицензии у МБО "Оргбанк" послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания участников о ее добровольной ликвидации", - сообщили в Банке России.

По данным регулятора, кредитная организация обладает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

Банк занимал 325-е место в банковской системе РФ и являлся участником системы страхования вкладов.

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