Поток туристов на китайском курорте Санья за полмесяца вырос на 210%

ХАЙКОУ, 3 августа. /ТАСС/. Поток туристов в курортном городе Санья южнокитайской провинции Хайнань на фоне постепенно увеличивающегося количества авиарейсов из других регионов во второй половине июля вырос на 210% по сравнению с первыми двумя неделями июля, превысив 10 тыс. человек. Об этом сообщил ведущий туристический оператор КНР Ctrip.

По его данным, Санья уверенно находится в первой десятке наиболее популярных направлений среди китайских туристов, успешно конкурируя с пляжами и достопримечательностями соседних приморских провинций - Гуандун и Гуанси.

"Наш город предлагает особые туристические продукты, каких не встретишь в других регионах Китая, - объяснил глава муниципального туристического управления Чэнь Чжэньминь. - Популярность Санья растет, в том числе благодаря скидкам на путевки. Этот курорт также привлекает отдыхающих своей беспошлинной торговлей".

Как отмечают представители туристических агентств Хайнаня, из-за эпидемии коронавируса в мире жители КНР не могут отправиться на отдых по таким излюбленным маршрутам, как Бали (Индонезия), Пхукет (Таиланд) или остров Чеджудо (Республика Корея). Именно поэтому, по сведениям местных туроператоров, многие китайские туристы рассматривают Санья как наиболее подходящую альтернативу - "место, где можно лучше всего расслабиться на пляжах в период массовых отпусков".

Согласно анализу предпочтений туристов, проведенном специалистами Ctrip, особой популярностью среди отдыхающих в текущем сезоне пользуются серфинг, подводное плавание и экскурсии на вертолетах. Так, по сравнению с июнем количество желающих поплавать с аквалангом у коралловых рифов и в прибрежной зоне возросло на 370%. По-прежнему востребованными оказались и поездки на яхтах, посещение тропических лесов, ознакомление с необычной культурой и обычаями населения деревень, где преимущественно проживают автохтонные малые народности.

Ранее китайский туристический портал Qunar сообщил, что город Санья занял первое место среди населенных пунктов КНР по количеству бронируемых номеров в престижных отелях. Как уточнили опрошенные владельцы хайнаньских пятизвездочных гостиниц, спрос на "престижный продукт" в последнее время гораздо выше, чем на "эконом-класс". По их наблюдениям, более половины из тех, кто прибывает на отдых, проводят на Хайнане как минимум пять дней, в то время как прошлым летом приезжие обычно ограничивались тремя-четырьмя сутками.