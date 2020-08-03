Росавиация хочет продлить субсидирование пострадавших от пандемии авиакомпаний до сентября

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Росавиация предлагает продлить период субсидирование авиакомпаний, пострадавших от пандемии коронавируса, до сентября. Агентство также предлагает расширить перечень компенсируемых расходов и увеличить объем возмещения за одного "потерянного" пассажира.

"В настоящее время Росавиацией подготовлены и направлены на межведомственное согласование предложения об увеличении периода предоставления субсидий авиакомпаниям. Для нивелирования рисков неплатежеспособности авиаперевозчиков предлагается продлить срок действия программы субсидирования авиакомпаний до сентября 2020 года включительно. Также предлагается включить в перечень компенсируемых расходы по статьям "Затраты на техническое обслуживание парка воздушных судов и авиационных двигателей" и "Затраты на авиаГСМ", в том числе увеличить ставку расходов на одного "потерянного" пассажира до 840 рублей", - говорится в сообщении Росавиации.

В нем также уточняется, что с середины мая Росавиация одобрила 78 заявок авиакомпаний на субсидии на общую сумму 11,7 млрд рублей и согласовала субсидии аэропортам на 4,7 млрд рублей на погашение расходов за II квартал.