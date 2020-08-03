Перевозки пассажиров по сети РЖД в июле снизились до 80,9 млн человек

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Перевозки пассажиров на сети РЖД в июле 2020 года составили 80,9 млн человек, что на 26,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом говорится в сообщении РЖД. При этом в пригородном сообщении отправлено 74 млн пассажиров (-22,6%), в дальнем следовании - 6,9 млн человек (-50,8%).

Пассажирооборот в июле составил 7,7 млрд пасс-км, что на 55% меньше, чем годом ранее. В пригородном сообщении пассажирооборот составил 2,4 млрд пасс-км (-23,4%), в дальнем следовании - 5,3 млрд пасс-км (-62,2%).