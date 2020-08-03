Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых российских артистов

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Артисты Сергей Шнуров, Егор Крид и Дима Билан заняли первые строчки в рейтинге звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами, составленном изданием Forbes. Их доходы варьируются от $6,8 млн до $8,8 млн.

"Как и в 2018-м, первое место среди звезд шоу-бизнеса занял Сергей Шнуров со своей группой "Ленинград", - его доходы Forbes оценил в $8,8 млн. Эксперты называют музыканта "олигархом среди наших артистов", он со своей группой зарабатывает в среднем $150 000 за частный концерт или корпоратив. И их у него много", - говорят авторы исследования.

Следом за Шнуровым в списке 26-летний Егор Крид с доходом $6,9 млн. Издание отметило, что с 2014 года артист сотрудничал с лейблом Black Star Inc. Уже первый его концерт был аншлаговым. После ухода из лейбла он выпустил альбом "58", клип на одну из композиций из него - Love is - набрал около 22 млн просмотров на YouTube.

По информации Forbes, доход единственного российского победителя музыкального конкурса "Евровидение" - Димы Билана - достигает $6,8 млн. Из деятельности артиста в сезоне 2019-2020 года авторы рейтинга назвали тур "Планета Билан", который прошел в 22 городах России и странах Прибалтики. Последний на сегодняшний день альбом певца - "Перезагрузка" (2020). Одна из наиболее популярных песен - "Про белые розы", клип на которую, вышедший в июле 2019 года, собрал за первые сутки более 1 млн просмотров, а всего - более 8,6 млн.

Как сообщили авторы исследования, в рейтинг вошли восемь молодых музыкантов и шоуменов и двенадцать других звезд старше 40 лет. Начиная с четвертой позиции, на позициях рейтинга топ-20 Forbes расположились рэп-исполнители Баста (Василий Вакуленко) и Тимати (Тимур Юнусов) с доходами $6,6 млн и $5,1 соответственно. Народный артист РФ Филипп Киркоров ($6,6 млн) и заслуженный артист РФ Григорий Лепс ($5,3 млн) вошли в топ-10 рейтинга самых высоко оплачиваемых. Народный артист России Николай Басков ($4,5 млн) расположился на 12-й позиции.

Также в рейтинг были включены рок-коллектив "Би-2" ($6 млн), телеведущие Иван Ургант ($5,1 млн), Дмитрий Нагиев ($4,3 млн) и Максим Галкин ($3,4 млн), певцы Сергей Жуков ("Руки вверх"), доход которого составил $5 млн, Сергей Лазарев ($4,4 млн), Александр Ревва (также $4,4 млн) и Стас Михайлов ($3,6 млн). В список вошли три девушки: певица Полина Гагарина ($6,4 млн) и телеведущая Ксения Собчак ($4,4 млн), а также певица Zivert (Юлия Зиверт), которая с доходом $3,1 млн оказалась на 20-й строчке.

О рейтинге

Forbes подсчитало общий объем гонорарных выплат в адрес того или иного музыканта, телеведущего и юмориста с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года. Издание подчеркнуло, что в указанный период вошли полтора нерабочих месяца, из-за чего доходы всех участников рейтинга могли бы быть выше в среднем на 12,5%, если бы не запрет на проведение массовых мероприятий, введенный 16 марта 2020 года в связи с распространением нового коронавируса.

Распределение доходов между звездой и его музыкантами, продюсерами, агентами, юристами и другими членами команды не учитывалось. Принимали во внимание только доходы, полученными артистами за счет своего таланта. По словам авторов рейтинга, цифры представлены согласно экспертной оценке, основанной на анализе данных, предоставленных самими участниками списка и независимыми аналитиками, а также сведений о гастрольном графике, рекламных контрактах и других данных.