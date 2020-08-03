СКЖД: скорость движения поездов повышена на юге России благодаря ремонту путей

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Скорость движения пассажирских и грузовых поездов увеличена в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах благодаря проведенным в этом году ремонтным работам. Об этом в понедельник рассказали журналистам в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

"Ремонтно-путевые работы, выполненные на Северо-Кавказской магистрали в текущем году, позволили на разных направлениях значительно повысить скорость движения поездов. Это сделано на таких важных участках как Волгоград - Краснодар, Минеральные Воды - Кисловодск, Чинары - Чилипси, Морозовск - Куберле, Разъезд 9 км - Кавказ, Васильево-Петровская - Орловка-Кубанская, Гудермес - Самур и других", - говорится в сообщении.

Всего, по данным СКЖД, для пассажирских поездов скорость движения была увеличена на 200 километрах, а для грузовых - на 172 километрах пути.

Кроме того, в ближайшее время поезда также ускорятся при прохождении участков Кизляр - Кизил-Юрт и Выселки - Козырьки, станций Сосыка и Албаши. До конца текущего года после завершения капитального ремонта будет повышена скорость движения пассажирских поездов еще на 40 километрах, а грузовых - на 24 километрах пути.

"Обновление железнодорожной инфраструктуры позволяет улучшить техническое состояние пути, что способствует повышению безопасности движения поездов на Северо-Кавказской магистрали и качества обслуживания пассажиров", - отметили в пресс-службе.