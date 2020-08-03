ФАС возбудил дело против дистрибутора косметики Aldo Coppola

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административное дело против дистрибутора косметики и парфюмерии Aldo Coppola из-за препятствования проведению внеплановой проверки, сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Компания не только препятствовала проведению осмотра, о чем мы писали ранее, но и отказалась предоставить ФАС информацию в рамках внеплановой выездной проверки", - отмечается в сообщении.

Компании грозят штрафы до 500 тыс. рублей.

В конце июля ведомство сообщило, что подозревает Aldo Coppola в картельном сговоре. При этом в ходе внеплановой проверки ФАС в офисе компании "компьютерную сеть отключили, учетные записи заблокировали, доступ в отдельные помещения закрыли".

Итальянский бренд Aldo Coppola основан в 1966 году в Милане. Первый центр красоты Aldo Coppola в России появился в 1996 году. На сегодняшний день в Москве и Подмосковье открыто шесть центров красоты и спа Aldo Coppola.