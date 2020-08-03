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ФАС одобрила заявку Hyundai на покупку завода GM в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство автоконцерна Hyundai о приобретении 94,8% завода General Motors в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении ведомства.

"ФАС России рассмотрела ходатайство общества с ограниченной ответственностью "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" о получении в собственность находящихся на территории РФ 94,83% основных производственных средств общества с ограниченной ответственностью "Дженерал Моторз Авто" - отмечается в тексте сообщения. - И установила, что сделка, заявленная в ходатайстве, не приведет к ограничению конкуренции. Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 33 Закона о защите конкуренции, ФАС России приняла решение об удовлетворении данного ходатайства".

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