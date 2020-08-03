Генпрокуратура РФ усилит контроль за государственными закупками

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России из-за многочисленных нарушений усилит контроль за государственными закупками. Соответствующий проект приказа генерального прокурора размещен в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.

"Приказываю заместителям генерального прокурора, начальникам главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры, прокурорам субъектов Российской Федерации <...> принять дополнительные меры по укреплению законности и координации борьбы с преступностью в сфере закупок", - говорится в проекте приказа. Как следует из документа, прокуроры должны взять на контроль исполнение законов при осуществлении закупок в рамках реализации национальных проектов, государственных и муниципальных программ, государственного оборонного заказа. Особое внимание будет уделяться социально значимым сферам здравоохранения, жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, транспорта, градостроительства, образования.

"При осуществлении проверок исполнения бюджетного законодательства в обязательном порядке проверять законность закупок", - указано в документе. Прокуроры будут обязаны проверять соблюдение заказчиками требований к ценообразованию, пресекая закупки товаров, работ, услуг с избыточными потребительскими свойствами, а также являющихся предметами роскоши в соответствии с законодательством РФ. Также генпрокурор ставит задачу уделять внимание осуществлению закупок на сумму свыше 1 млрд рублей, выявлять факты откатов, хищений, нецелевого использования бюджетных средств и других уголовно наказуемых деяний с использованием различных противоправных схем.

В проекте приказа отмечается, что состояние законности свидетельствует о распространенном характере нарушений в сфере госзакупок, среди них принятие незаконных правовых актов, несоблюдение условий для добросовестной конкуренции. "Многочисленными являются случаи неправомерного уклонения от проведения торгов, завышения цен контрактов, ненадлежащего исполнения контрактных обязательств и приемки товаров, работ, услуг, несвоевременной их оплаты, различные коррупционные проявления", - говорится в документе. При этом органы контроля не в полной мере исполняют возложенные на них функции. "Не искоренены факты хищений бюджетных средств, откатов и иных неправомерных действий уголовно наказуемого характера", - сказано в проекте приказа.