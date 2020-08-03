Индекс возобновления работы российских ресторанов достиг 84,2%

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Индекс возобновления работы ресторанов России (ИВРР) составил 84,2%, следует из данных опроса, проведенного ресторанной премией Wheretoeat.

Новое значение индекса на утро 3 августа достигло 84,2%, что почти на 5 процентных пунктов больше индекса прошлой недели, когда он составлял 79,1%. "Индекс понемногу приближается к максимуму: в большинстве регионов страны ресторанам разрешено принимать гостей не только у себя на террасах, но и в обеденных залах. Текущий рост обусловлен в наибольшей степени недавним снятием ограничений в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

В Санкт-Петербурге на данный момент открылись 86,4% заведений (еще неделю назад - 62,9%), при этом каждое десятое до сих пор остается закрытым. Наиболее сложная для ресторанного бизнеса картина наблюдается на Урале - открыты в том или ином формате только 70,5% ресторанов и кафе. При этом наибольший процент до сих пор закрытых (временно или навсегда) заведений наблюдается в Татарстане - 16,3%. Лучше всего дела обстоят в Москве и курортных городах Юга России. Здесь процент работающих ресторанов составляет 94,2% и 89,1% соответственно.

Индекс оценивает текущее состояние ресторанного мира России и рассчитывается еженедельно на основе базы данных Wheretoeat, которая включает в себя более 3 500 заведений общепита от Калининграда до Владивостока.