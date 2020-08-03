Россия запускает денонсацию налогового соглашения с Кипром

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Россия с 3 августа запускает денонсацию соглашения о двойном налогообложении с Кипром, сообщает Минфин РФ.

"Для выполнения поручения президента РФ о налогообложении доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых с территории Российской Федерации в республику Кипр по ставке 15%, Минфин России 3 августа сего года начинает процедуру денонсации соглашения", - говорится в сообщении министерства.

Минфин отмечает, что счел нереализуемыми предложения Кипра при внесении изменений в налоговое соглашение. "Минфином России проведены переговоры с Минфином Кипра по внесению изменений в российско-кипрское соглашение об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. В ходе переговоров Кипр выдвинул свои предложения, проанализировав которые, Минфин РФ пришел к заключению, что по сути они размывают и делают недостижимым предполагаемый российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ, а также будут способствовать безналоговому выводу с территории РФ через Кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения", - говорится в сообщении российского министерства.

Переговоры России и Кипра по изменению соглашения об избежании двойного налогообложении не дали результата, отметил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. "В июне - июле этого года мы вели переговоры с кипрскими коллегами касательно пересмотра соглашения во избежание двойного налогообложения между Россией и Кипром с тем, чтобы уже с 1 января следующего года большинство выплат процентов и дивидендов из России на Кипр стали бы облагаться налогом у источника по ставке 15%. К сожалению, сегодня надо признать, что переговоры не дали результата. Поэтому сегодня мы запускаем процесс по денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения между Россией и Кипром", - сказал Сазанов.

Он подчеркнул, что реструктурирование своих холдинговых структур через Кипр станет невыгодным, при этом выгоднее будет переводить эти структуры обратно в Россию. По словам Сазанова, правительство сделает юрисдикцию административных районов более привлекательной для перевода холдинговых структур в Россию. "Мы сейчас будем совершенствовать законодательство в части административных районов с тем, чтобы сделать эти юрисдикции более привлекательными для перевода соответственно структур холдинговых в Россию обратно", - отметил он.