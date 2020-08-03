Россия в июле выполнила сделку ОПЕК+

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Среднесуточная добыча нефти и конденсата в России с 1 по 29 июля находилась на уровне 1,281 млн тонн, следует из данных Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК. Это на 0,7% выше, чем среднесуточная добыча в июне.

По условиям сделки ОПЕК+ Россия согласилась в мае - июле сократить добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки - до 8,492 млн баррелей.

Российская официальная статистика ведет учет добычи в тоннах, тогда как в ОПЕК принято считать в баррелях. Если перевести 1,281 млн тонн в баррели по единому коэффициенту 7,33, который применяется для экспортной нефти Urals, то российская добыча нефти и конденсата к концу июля составляла 9,39 млн баррелей в сутки с учетом газового конденсата против 9,32 млн баррелей в сутки месяцем ранее.

Исходя из данных по суточной добыче только на 29 июля, видно, что нефтяники к концу месяца несколько увеличили добычу (до 9,47 баррелей в сутки), так как с 1 августа ограничения в ОПЕК+ смягчаются и Россия может восстановить добычу с этого месяца на 0,5 млн баррелей в сутки, то есть до 8,99 млн баррелей в сутки.

Газовый конденсат по договоренности России с ОПЕК в квоту по сокращению добычи не включен, а только нефть. По подсчетам ТАСС, в мае Россия добывала порядка 797 тыс. баррелей конденсата в сутки. Позднее аналогичные цифры предоставило и Международное энергетическое агентство. Если в июле объем добычи конденсата остался на том же уровне, то добыча нефти в этом месяце достигала 8,59 млн баррелей в сутки, а соглашение ОПЕК+ было близко к выполнению. Минэнерго не публикует данные о добыче конденсата в России.