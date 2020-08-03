Лизинговый портфель "Газпромбанк Лизинга" в I полугодии вырос до 254,6 млрд рублей

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Группа "Газпромбанк Лизинг" в первом полугодии 2020 года нарастила лизинговый портфель на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 254,6 млрд рублей, объем нового бизнеса компании составил 32,6 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении "Газпромбанк Лизинг".

"Объем нового бизнеса составил 32,6 млрд рублей. Лизинговый портфель достиг 254,6 млрд рублей, показав рост на 12%. Финансовые результаты группы впервые включают итоги деятельности приобретенной в марте 2020 года автолизинговой компании Carcade, а также "Газпромбанк Автолизинг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основная доля нового бизнеса группы "Газпромбанк Лизинг" (50%) приходится на сегменты легкового и грузового транспорта: за отчетный период были профинансированы транспортные средства стоимостью 16 млрд рублей, что в шесть раз превышает аналогичный показатель прошлого года.

Также значительную долю в объеме нового бизнеса группы (18%) занимают сделки по авиатранспорту и телекоммуникационному оборудованию (10%): стоимость профинансированного имущества в лизинг в первом полугодии 2020 года составляет 5,7 млрд и 3,3 млрд соответственно.

По его генерального директора группы Максим Агаджанов., ближе к концу года можно говорить о результатах лизинговой отрасли в целом, но уже сегодня очевидно, что цифровизация, развитие дистанционных форматов работы с клиентами и с поставщиками, а также выявление новых ниш для проникновения лизингового финансирования станут драйверами развития отрасли в ближайшей перспективе.

Компания Carcade за первые шесть месяцев 2020 года заключила более 3,7 тыс. договоров лизинга на общую сумму 14,2 млрд рублей, полностью выполнив план по полугодию и практически повторив показатели аналогичного периода 2019 года.

В свою очередь "Газпромбанк Автолизинг" также продолжил наращивать долю в сегменте автолизинга и за отчетный период заключил свыше 2,8 тыс. договоров лизинга (+179%) на общую сумму 9,5 млрд рублей (+255%).