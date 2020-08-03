Сотрудникам соцучреждений выплатили 8 млрд рублей за работу в пандемию

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Сотрудникам социальных учреждений - домов-интернатов для пожилых людей, инвалидов - за работу в период пандемии было перечислено порядка 282 тыс. выплат. Их общая сумма составила 8 млрд рублей, об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.

"За работу в период пандемии работникам социальных учреждений произведено свыше 282 тыс. выплат на общую сумму порядка 8 млрд рублей. Выплаты назначаются соцработникам, которые работали во время пандемии в сменном режиме, предполагающем проживание работников в организации на протяжении смены", - рассказали в министерстве.

Так, врачам произведено более 3 тыс. выплат, работникам среднего медицинского персонала - около 50 тыс. выплат, социальным и педагогическим работникам - 49 тыс. выплат, работникам младшего медперсонала - 95 тыс. выплат, техническим работникам - 85 тыс. выплат.

"Врачи в таких соцучреждениях дополнительно получают по 40 тыс. рублей за каждую такую смену, а если во время смены врачи оказывали помощь гражданам, заразившимся коронавирусной инфекцией, то доплата составляет 60 тыс. рублей за смену. Соцработники, педагоги и средний медперсонал дополнительно получают по 25 тыс. рублей за смену, если во время смены эти сотрудники помогали гражданам, заразившимся коронавирусной инфекцией, то доплата будет увеличена до 35 тыс. рублей. Младший медперсонал получает по 15 тыс. рублей за смену и 20 тыс. рублей соответственно, а технический персонал - по 10 тыс. рублей и 15 тыс. рублей соответственно", - напомнили в Минтруде.

Всего на стимулирующие выплаты социальным работникам из федерального бюджета выделено 11,27 млрд рублей, добавили в ведомстве.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 18 млн человек, около 690 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 856 264 случая заражения, выздоровели 653 593 человека, умерли 14 207. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.