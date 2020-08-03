Посещаемость ТЦ Москвы к июлю достигла 80% относительно прошлогодних показателей

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Посещаемость торговых центров Москвы к началу июля достигла 75-80% относительно прошлогодних показателей. При этом трафик наиболее успешных ТЦ уже полностью восстановился, сообщила в понедельник международная консалтинговая компания в области недвижимости CBRE.

"Активное восстановление началось после снятия основных ограничений: по итогам июня Shopping Index (количество покупателей на 1 тыс. кв. м торговых площадей - прим. ТАСС) составил 66% к июню 2019 года, а уже в конце июня - начале июля - 75-80%, что соответствует тенденции, наблюдаемой в Китае и в городах Европы после снятия ограничений. В наиболее успешных торговых центрах посещаемость восстановилась на 90-100%", - говорится в сообщении.

Для сравнения - во время ограничений посещаемость торговых центров Москвы снизилась до 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным аналитиков, уровень свободных торговых площадей в Москве по итогам первого полугодия 2020 года составил 6,6%, увеличившись за три месяца на 0,6 процентных пункта. Основной рост уровня вакантных площадей консалтинговая компания ожидает во втором полугодии - до 10-12%.

К концу июня средняя ставка аренды в ключевых торговых центрах Москвы снизилась относительно значения первого квартала на 15%, отмечается в сообщении. По прогнозу CBRE, объем ввода новых площадей по итогам 2020 года может сократиться на 10-15%, составив 360 тыс. кв м.