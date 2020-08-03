Полпред СКФО: цифровизация экономики меняет рынок труда на Северном Кавказе

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Национальный проект "Цифровая экономика" позволяет формировать новые специальности и профессии, меняющие рынок труда на Северном Кавказе. Об этом сообщила в понедельник журналистам пресс-служба аппарата полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

"Уже сегодня мы наблюдаем, как цифровые технологии меняют рынок труда, формируя новую плеяду профессий и специальностей. Они же создают мотивацию у работников к приобретению и развитию новых компетенций. Для регионов Северного Кавказа важно идти в ногу со временем, чтобы реализация всех современных тенденций развития нашего общества была подкреплена наличием человеческого и ресурсного потенциала", - цитирует пресс-служба полномочного представителя президента в СКФО Юрия Чайку.

Качественная реализация национального проекта во всех регионах округа позволит усовершенствовать экономику. "В ближайшие годы цифровизация должна привести к значительным структурным изменениям экономики, повышению ее эффективности, трансформации общественных отношений, их ускорению на базе современных и перспективных цифровых платформ, практически неограниченного доступа всех пользователей к информации по всему спектру жизненно важных для населения вопросов", - приводятся в сообщении слова Чайки.

Ранее в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко журналистам сообщили, что до 2024 года на проекты цифровой трансформации в регионах России будет направлено около 86 млрд рублей. В каждом региональном органе исполнительной власти будут определены руководители цифровой трансформации, работу которых будет координировать Минкомсвязь России.

Национальный проект "Цифровая экономика РФ" включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.