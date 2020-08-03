В России разработали ГОСТ по отзыву автомобилей

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Росстандарт начал публичное обсуждение первого в стране стандарта по отзыву автомобилей, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее сообщалось, что новый ГОСТ планируется принять в этом году.

Первая редакция проекта документа предполагает введение трех видов отзывов автомобиля в случае отзывных кампаний. В частности, добровольный отзыв инициирует изготовитель (поставщик или продавец) при получении информации о риске продукции, не превышающем допустимый уровень, он же полностью контролирует корректирующие мероприятия и предоставляет соответствующую информацию в орган надзора.

Добровольный отзыв под надзором проводится для продукции, которая не соответствует законодательным требованиям или в случае превышения допустимого уровня риска. При этом изготовитель или продавец обязан уведомить об этом власти и согласовать с ними корректирующие действия. Орган надзора контролирует ход их выполнения.

В случае, если имеется достоверная информация о несоответствии автомобиля требованиям ГОСТа или о превышающем допустимый по документу уровень риска, а изготовитель не согласовывает или не осуществляет корректировку, возможен принудительный отзыв. Документ для этих целей содержит специальную матрицу с классификацией уровней риска, зависящих от тяжести и вероятности опасных событий.

Информировать автовладельцев об отзывной кампании рекомендуется всеми доступными способами, в том числе предлагается включать в сопроводительную документацию на автомобиль рекомендации для второго и последующего владельцев о предоставлении продавцу своих контактов для получения информации об отзывных кампаниях. Также предлагается разрешить получать информацию о владельцах машин из систем государственной регистрации транспортных средств, технического осмотра и базы ОСАГО.

"Единая система отзывов автомобилей и ее оформление по единообразным правилам в рамках ГОСТ позволит отрегулировать работу всей цепочки организаций, которые обеспечивают жизненный цикл транспортного средства и его соответствие требованиям технического регламента", - отмечает Росстандарт. Сейчас процесс регулируется единым стандартом отзывов всех видов продукции. С 1 ноября 2019 года владельцы машин могут определить по VIN-номеру на сайте easy.gost.ru, подпадает ли их автомобиль под отзыв. Информация о подпадающих под отзыв транспортных средствах передается на сервис Auto.ru, а в декабре прошлого года первые записи об отзыве автомобилей были занесены в систему "Электронных паспортов транспортных средств".