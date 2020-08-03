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Кабмин увеличил до 886,4 руб. в месяц сумму оплачиваемых лекарств для льготников

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Правительство России увеличило до 886,4 рубля в месяц сумму оплачиваемых государством лекарств для льготников. Соответствующее постановление опубликовано в понедельник на сайте кабмина.

"Для льготных категорий граждан увеличена сумма, на которую они могут получать бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание. <…> Теперь государство будет выделять на одного льготника 886,4 рубля в месяц. Это увеличит бюджетные расходы на социальную помощь более чем на 988 млн рублей в 2020 году", - говорится в пресс-релизе правительства.

Согласно постановлению, новый норматив финансовых затрат на эти цели будет отсчитываться от даты 1 февраля 2020 года.

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