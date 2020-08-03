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СМИ: взлетная полоса нового терминала аэропорта Мэйлань на Хайнане прошла тестирование

По сведениям издания "Хайнань жибао", в тестах принял участие широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A330

ХАЙКОУ, 3 августа. /ТАСС/. Взлетно-посадочная полоса нового, второго терминала в международном аэропорту Мэйлань на Хайнане успешно прошла испытание на эксплуатационную пригодность. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

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По сведениям издания, в тестах принял участие широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A330, принадлежащий компании "Хайнаньские авиалинии". Он совершил взлет и посадку, соблюдя все нормы безопасности.

"Это означает, что новый терминал, созданный в соответствии с передовыми международными стандартами, готов к эксплуатации и может начать принимать гражданские самолеты", - прокомментировала испытание администрация воздушной гавани.

Ожидается, что увеличение пропускной мощности аэропорта сыграет ключевую роль в развитии Хайнаньского порта свободной торговли. В частности, пассажиропоток составит 45 млн человек в год (из них примерно 22% будет приходиться на зарубежные рейсы), а объем грузовых перевозок увеличится до 600 тыс. тонн. В новом здании будет находиться крупнейшая в Китае зона беспошлинной торговли, занимающая более 100 тыс. кв. м.

Согласно плану, второй терминал заработает не позднее конца 2020 года. Инвестиции в его строительство превысили 17,8 млрд юаней (около $2,5 млрд). На эти деньги была дополнительно создана взлетно-посадочная полоса протяженностью 3,6 км, а также помещения площадью свыше 296 тыс. кв. м. Архитекторы спроектировали новые сооружения, учтя специфику тропиков и особый статус острова, значение которого в сфере региональных и глобальных транспортных коммуникаций, как предполагается, будет постоянно возрастать.

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