Самолет МС-21 с российским двигателем совершит первый полет до конца года

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Самолет МС-21 с российским двигателем ПД-14 совершит первый полет до конца 2020 года. Об этом сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Ростех) Юрий Слюсарь на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"И крайнее событие у нас в этом году - это вылет МС-21 с нашим отечественным ПД-14. До конца года мы должны работу завершить. В Иркутске двигатели уже установлены на самолет, сейчас проходят необходимые отработки, и, собственно, новый самолет МС-21 с новейшим, сертифицированным двигателем ПД-14 поднимется", - сказал глава ОАК.

Ранее Ростех сообщал, что модификация самолета МС-21 с российскими двигателями ПД-14 получит название МС-21-310. Базовая версия самолета с американскими двигателями PW1400, которая сейчас проходит сертификационные испытания, называется МС-21-300.

В июле успешно прошла технологическая установка новых российских двигателей на МС-21. После первой навески двигателей обычно вносятся корректировки в элементы конструкции двигателя и планера. И уже только после этого двигатели ПД-14 будут установлены на опытный самолет для проведения наземных и летных испытаний.

На данный момент четыре самолета МС-21 с американскими двигателями проходят сертификационные испытания. МС-21 - разрабатываемый самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать версии МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (базовая версия, от 163 до 211 мест). Также планируется создание варианта МС-21-400 (до 250 мест).