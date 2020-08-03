На Кубани одобрили первый льготный заем по программе "Конверсия"

КРАСНОДАР, 3 августа. /ТАСС/. Фонд развития промышленности (ФРП) Краснодарского края в рамках программы "Конверсия" одобрил первый заем в 80 млн рублей, говорится в сообщении на официальном сайте краевой администрации. Данная мера поддержки разработана с целью поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса в соответствии с поручением президента РФ.

"В рамках программы "Конверсия" Фонд развития промышленности Краснодарского края предоставляет предприятиям займы на диверсификацию в размере до 80 млн рублей. Финансирование можно получить на льготных условиях под 1% годовых на первые три года, а далее - 5%. Первым заемщиком по программе стал краснодарский производитель аккумуляторных батарей "Сатурн". На очередном заседании экспертного совета фонда предприятию одобрена заявка на 80 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данные средства производитель планирует направить на расширение действующего производства фотопреобразователей.

"Сейчас в условиях сокращения гособоронзаказа перед предприятиями ОПК на государственном уровне поставлена задача увеличить долю высокотехнологичной продукции двойного назначения. Для ее решения кубанские производства должны пройти тщательную подготовку, и в подмогу им - краевой фонд", - приводятся в сообщении слова главы департамента промышленной политики Кубани Ивана Куликова.

В фонде с 2020 года всего действует 12 программ заемного финансирования для промпредприятий. За два года существования организация выдала кубанским предприятиям льготные займы на 1,5 млрд рублей.