Китайская компания Xiao-i подала иск к Apple из-за нарушения патентных прав на $1,4 млрд

ТАСС, 3 августа. Китайская технологическая компания Xiao-i (Китайское название - "Сяо-ай цзицижэнь") подала исковое заявление в Народный суд высшей инстанции города Шанхай о нарушении патентных прав компанией Apple. Как сообщает 3 августа газета "Синьцзин бао", разработчик из КНР требует от американской корпорации выплатить компенсацию в размере 10 млрд юаней (около $1,4 млрд) и приостановить продажу продукции, оборудованную электронным помощником Siri.

Xiao-i утверждает, что Apple использовала технологию, аналогичную по технической архитектуре чат-боту, разработанному китайской компанией. В 2004 году Xiao-i подала патентную заявку на изобретение своего виртуального помощника под номером ZL200410053749.9, и она был утверждена в 2009 году, уточняет издание. В 2011 году Apple впервые запустила Siri на смартфоне iPhone4S. Позже эта технология была представлена во всей линейке продуктов американской компании: в планшетах iPad, компьютерах iMac, ноутбуках MacBook и других гаджетах.

В 2012 года Xiao-i подала в Первый народный суд средней инстанции города Шанхай иск к Apple за нарушение патентных прав. В ходе рассмотрения этого иска американская корпорация обращалась в Государственное управление по правам на интеллектуальную собственность КНР с просьбой признать китайский патент недействительным. После восьми лет разбирательств Верховный народный суд КНР признал патент на изобретение Xiao-i действительным, что позволило китайской компании возобновить иск.

Основанная в 1976 году корпорация Apple со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация весной 2020 года превысила $1,2 трлн.