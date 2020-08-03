Особая экономическая зона "Липецк" вложит 400 млн рублей в газификацию Елецкого района

ТАСС, 3 августа. Особая экономическая зона "Липецк" инвестирует 400 млн рублей в строительство сетей газоснабжения в Елецком районе до 2022 года. Это позволит привлечь в ОЭЗ новых резидентов, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ОЭЗ.

"Для обеспечения перспективных резидентов необходимыми объемами природного газа, в течение трех лет планируется построить газораспределительную станцию и подводящий к ней газопровод высокого давления протяженностью более 4,5 км. Общая сумма проекта - 400 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

В настоящий момент на Елецком участке зарегистрировали девять резидентов, из них пять ведут строительство предприятий. Запуск первого производства планируется до конца 2020 года.

Как сообщалось ранее, ОЭЗ "Липецк" признали лучшей в стране по показателю эффективности функционирования за период с момента ее запуска. Общий объем реализованной продукции за весь период функционирование особой экономической зоны составляет 125,9 млрд рублей, объем уплаченных налогов в бюджеты разных уровней составляет 3,5 млрд рублей, а объем таможенных платежей - более 8 млрд рублей.