В Горячем Ключе наложат мораторий на строительство до сентября 2021 года

КРАСНОДАР, 3 августа. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился привести в соответствие законодательным нормам генплан Горячего Ключа, где выявлены факты застройки лесного фонда, в срок до 1 сентября 2021 года, на этот период приостанавливается выдача разрешений на строительство. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале в понедельник.

Ранее Кондратьев направил в Горячий Ключ комиссию для проверки обстоятельств точечной застройки, в том числе в рекреационных зонах.

"Будем принципиально останавливать застройку лесного фонда - дал месяц срока на решение этого вопроса. Также по результатам проверки есть примеры, когда идет застройка сельхозугодий. Горячему Ключу необходимо привести в соответствие с законом генплан, до этого речи о выдаче разрешений на строительство быть не может. Срок - до 1 сентября 2021 года", - написал Кондратьев.

Уточняется, что в Горячем Ключе выявили включение около тысячи гектаров лесного фонда в границы населенных пунктов.