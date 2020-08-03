РФПИ с партнерами поставят "Авифавир" в семь стран Латинской Америки и в ЮАР

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний "Химрар" поставят отечественный препарат для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией "Авифавир" на территорию Аргентины, Боливии, Гондураса, Парагвая, Сальвадора, Уругвая и Эквадора, говорится в сообщении РФПИ.

Продажа препарата будет осуществляться через компанию "Кромис" (разработчик "Авифавира", соучредителями которого являются РФПИ и ГК "Химрар") и также боливийскую компанию Sigma Corp S.R.L. (Industria Quimico Farmaceutica Sigma Corp S.R.L.). Соответствующее соглашение было подписано 29 июля 2020 года.

Документ предусматривает поставку минимум 150 тыс. упаковок "Авифавира". Кроме того, производственной площадке партнера в Боливии будет передана технология получения готовой лекарственной формы препарата.

"Партнерство с Sigma Corp S.R.L. позволит обеспечить медицинские учреждения целого ряда латиноамериканских государств одним из наиболее эффективных в мире препаратов против коронавируса. Помимо экспортных поставок препарата, мы передаем партнерам технологию получения готовой лекарственной формы "Авифавира", что даст возможность сократить период ожидания, логистические издержки и сроки внедрения препарата в методики терапии пациентов с коронавирусом", - рассказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Наша компания имеет более чем 43-летний опыт производства фармацевтической продукции и более 60 лет занимается импортом фармацевтической и медицинской продукции. В период пандемии COVID-19 мы сконцентрировали свои усилия на разработке разных продуктов, помогающих людям бороться с коронавирусом. Для нас большая честь стать партнером РФПИ и ГК "ХимРар", разработавших один из первых препаратов против коронавируса в мире", - также отметил директор фармацевтического департамента Sigma Corp S.R.L. Гари Энрике Гонсалес Вилстерман.

"Компания "Кромис", совместное предприятие РФПИ и группы компаний "Химрар", подписала дистрибуторское соглашения с компанией 3Sixty Biopharmaceuticals, дочерней компанией 3Sixty Global Solutions Group, по поставке первого российского препарата "Авифавир" для лечения COVID-19 в ЮАР", - отмечается в сообщении.

В нем также подчеркивается, что в ЮАР наблюдается стремительный рост числа пациентов с коронавирусной инфекцией, страна в настоящее время находится на 5-м месте в мире по данному показателю.