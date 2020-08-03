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Путин поручил кабмину до 21 августа определить объем изоляции объектов Усолья-Сибирского

Речь идет об объектах, подвергшихся загрязнению в результате экономической деятельности, связанной с производством химической продукции

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в срок до 21 августа определить объем и стоимость работ по изоляции загрязненных объектов на территории города Усолье-Сибирское Иркутской области. Соответствующее поручение дано по итогам совещания, состоявшегося 30 июля.

"Правительству РФ обеспечить выполнение комплекса неотложных мер, направленных на приведение в безопасное состояние объектов, расположенных на территории городского округа городе Усолье-Сибирское Иркутской области и подвергшихся загрязнению в результате экономической деятельности, связанной с производством химической продукции, в том числе определить перечень, объемы и стоимость работ по изоляции и приведению в безопасное состояние объектов", - говорится в тексте поручения, опубликованного на сайте Кремля.

Речь идет об объектах, подвергшихся загрязнению в результате экономической деятельности, связанной с производством химической продукции. Путин также поручил учесть необходимость привлечения к этим работам подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ.

Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Срок определен до 21 августа.

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Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияИркутская область
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