Путин поручил кабмину до 21 августа определить объем изоляции объектов Усолья-Сибирского

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в срок до 21 августа определить объем и стоимость работ по изоляции загрязненных объектов на территории города Усолье-Сибирское Иркутской области. Соответствующее поручение дано по итогам совещания, состоявшегося 30 июля.

"Правительству РФ обеспечить выполнение комплекса неотложных мер, направленных на приведение в безопасное состояние объектов, расположенных на территории городского округа городе Усолье-Сибирское Иркутской области и подвергшихся загрязнению в результате экономической деятельности, связанной с производством химической продукции, в том числе определить перечень, объемы и стоимость работ по изоляции и приведению в безопасное состояние объектов", - говорится в тексте поручения, опубликованного на сайте Кремля.

Речь идет об объектах, подвергшихся загрязнению в результате экономической деятельности, связанной с производством химической продукции. Путин также поручил учесть необходимость привлечения к этим работам подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ.

Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Срок определен до 21 августа.