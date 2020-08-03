Бурятия получила почти 1,3 млрд рублей компенсации выпадающих из-за пандемии доходов

УЛАН-УДЭ, 3 августа. /ТАСС/. Республика Бурятия по распоряжению правительства России получила почти 1,3 млрд рублей на компенсацию выпадающих доходов из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"Минфин России 31 июля перечислил второй транш поддержки регионам. Объем дотации Республике Бурятия составляет более 1 млрд 288 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов РФ в условиях ухудшения экономической обстановки из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

Согласно распоряжению правительства РФ, 69 российским регионам для компенсации снижения доходов в связи с распространением новой коронавирусной инфекции направили в общем 100 млрд рублей дотаций.

Средства поступают в субъекты, у которых налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 июля 2020 года с учетом уже предоставленных в мае 100 млрд рублей были ниже поступлений за предыдущий год, проиндексированных на прогнозный темп роста. Размер дотации определили с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов.

В июне глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал, что республика получила на преодоление последствий распространения коронавируса 1,6 млрд рублей из федерального бюджета, средства направили на дотации, субсидии и иные межбюджетные трансферты.