ТГК-1 завершила капремонт оборудования на самой мощной ТЭЦ Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Производитель электрической и тепловой энергии в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) "Территориальная генерирующая компания № 1" (ТГК-1) завершил капитальный ремонт основного оборудования Южной ТЭЦ, крупнейшей теплоэлектроцентрали Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба компании в понедельник.

"Энергетики ПАО "ТГК-1" завершили капитальный ремонт оборудования Южной ТЭЦ и подключили его к сети для проведения комплексных испытаний под нагрузкой", - говорится в сообщении.

На станции отремонтировали газовую турбину станции, котел-утилизатор и генератор Южной ТЭЦ.

31 июля специалисты ТГК-1 приступили к реконструкции крупнейшего энергоисточника юго-западной части Петербурга - Автовской ТЭЦ. Капитальные работы на станции планируется завершить к 2025 году.

ТГК-1 объединяет 53 электростанции в четырех субъектах РФ: Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность составляет 6,95 ГВт, тепловая - 13,75 тыс. Гкал ч. Основные акционеры компании - ООО "Газпром энергохолдинг" (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,45%).