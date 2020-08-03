Zoom с 23 августа прекратит прямые продажи своих продуктов в Китае

ТАСС, 3 августа. Сервис видеоконференций Zoom прекратит с 23 августа прямые продажи своих продуктов в Китае. Как сообщил телеканал CNBC, об этом Zoom уведомил 3 августа своих китайских пользователей.

"Уважаемые клиенты, благодарим за то, что выбрали наши услуги. Мы хотим сообщить вам, что в дальнейшем будем продавать свои продукты в Китае только через партнеров. Если вам требуется сервис для организации видеоконференций, обращайтесь к нашим партнерам", - говорится в сообщении компании.

Ранее Zoom уже прекратила прямые продажи подписок на свои сервисы в Китае. Теперь пользователи в этой стране не смогут купить новые продукты и улучшения для тех, что были приобретены ими ранее. Аналогичные сервисы, разработанные на основе технологий Zoom, жители Китая смогут приобрести у партнеров американской компании в КНР - компаний Bizconf Communications, Suirui Zhumu Video Conference и Systec Umeet. При этом китайские пользователи по-прежнему сохранят возможность присоединяться к конференциям, проводимым на платформе Zoom.

Ранее члены Сената Конгресса США Ричард Блюментал (демократ от штата Коннектикут) и Джош Хоули (республиканец от штата Миссури) направили в Министерство юстиции письмо с призывом начать расследование в отношении китайского приложения TikTok и американского сервиса видеоконференций Zoom из-за предполагаемой связи с властями Китая. Компанию из США обвиняют также в том, что в некоторых случаях видеоконференции с использованием ее сервисов были организованы на расположенных в Китае серверах.