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В России могут усложнить процедуру предоставления мигрантам права на работу

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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Процедуру предоставления мигрантам права на работу в России могут усложнить, такая возможность обсуждается в настоящий момент, сообщил в понедельник замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании об актуальных проблемах обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса.

"[Экспертным сообществом] предлагается даже изменить порядок на въезд трудовых мигрантов в Россию. Речь идет о том, чтобы давать иностранному гражданину такое право только в том случае, если от работодателя получено недвусмысленное подтверждение его трудоустройства", - сказал он.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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