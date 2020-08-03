Силуанов сообщил, что ЕФСР выдаст Таджикистану кредит в $50 млн

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) предоставит Таджикистану кредит объемом $50 млн на 20 лет под 1% годовых для социальной поддержки и обеспечения стабильности финансового сектора в условиях пандемии. Об этом сообщил журналистам министр финансов РФ, председатель совета ЕФСР Антон Силуанов.

"Совет Евразийского фонда стабилизации и развития принял решение о предоставлении финансового кредита в объеме $50 млн Республике Таджикистан. <...> В данном случае фондом выделяются средства для экономической и социальной поддержки Республики Таджикистан в условиях распространения коронавирусной инфекции. Средства будут направлены на поддержку населения, занятости и обеспечение стабильности финансового сектора", - сказал Силуанов.

"Фонд предоставляет весьма льготные условия для наших партнеров. Таджикистан получил кредит на 20 лет под 1% годовых", - добавил он.

ЕФСР - это финансовый механизм, созданный в целях преодоления негативных кризисных последствий и обеспечения долгосрочной устойчивости и содействия интеграции экономик его участников. Основной источник средств фонда - взносы Российской Федерации в размере почти 90%.

Кроме того, по словам Силуанова, советом фонда было принято решение о проведении внеочередного конкурсного отбора проектов для финансирования грантов. "Эти средства будут направлены на нужды систем здравоохранения. Так государства - участники фонда получат дополнительные возможности для оперативного реагирования на вспышку коронавируса. Гранты будут предоставлены странам с низким уровнем валового национального дохода на душу населения. В соответствии с этим критерием на получение грантов могут претендовать Киргизия, Таджикистан и Армения", - сказал Силуанов.