Аграрии Ростовской области завершили уборку зерновых, выйдя на первое место в России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 августа. /ТАСС/. Аграрии Ростовской области закончили уборку ранних зерновых, собрав более 11,68 млн тонн зерна - результат стал лучшим в стране, сообщил журналистам в понедельник губернатор региона Василий Голубев.

"Закончилась первая часть уборки, ранние зерновые. Цифры, на мой взгляд, уникальные, селяне собрали более 11,68 млн тонн прекрасного зерна… Приятно говорить, что мы первые в стране по валовому сбору зерновых - это заслуга всех тех, кто трудится на земле. Помогает им федеральная и региональная поддержка, которая была, есть и будет", - сказал Голубев.

По его словам, лидерами по объему урожая в регионе стали Зимовниковский район, где селяне собрали около 700 тыс. тонн зерна, Зерноградский (550 тыс. тонн) и Неклиновский (440 тыс. тонн) районы. Также глава региона отметил высокое качество урожая этого года. "В целом 3-й и 4-й класс [продовольственная пшеница] - это 95%, за всю историю урожая в Ростовской области такого качества зерна у нас просто не было", - отметил глава региона.

По словам директора Ростовского филиала Центра оценки качества зерна Геннадия Кириллова, на данный момент обследовано более 1 млн тонн пшеницы, то составляет порядка 10% от всего объема собранного зерна. Полученные данные говорят о том, что качество зерна нового урожая в целом выше прошлогоднего.

"Продовольственным кондициям сегодня соответствует более 95% от обследованного валового сбора. [Пшеницы] 3-го класса -35%, 4-го класса - 60%. В 2019 году мы обследовали более 50% от валового сбора, 90% пшеницы является продовольственной", - сказал Кириллов, добавив, что более точную оценку качеству зерна урожая 2020 года будет дать ближе к концу года, после обследования более половины валового сбора.

По информации пресс-службы губернатора Ростовской области, урожай зерновых собран с площади около с 3 млн 336 гектаров, средняя урожайность составила 34,7 центнера с гектара, что выше прошлогоднего показателя (в 2019 - 34 центнера с гектара). Основу урожая составляет продовольственная пшеница - более 10 млн 260 тыс. тонн.