Ростовская область намерена в 2020 году увеличить объем экспорта зерна на 12%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 августа. /ТАСС/. Ростовская область в этом году планирует экспортировать зерновых на $5 млрд, что превысит результат прошлого года на 12%. Об этом сообщил журналистам в понедельник губернатор региона Василий Голубев.

"Наша принципиальная задача - работа на экспорт. Мы сегодня имеем плюс 10% к уровню прошлого года, наша задача - примерно $5 млрд в этом году, это в целом должно составить плюс 12% объема экспорта из наших портов Ростовской области", - сказал Голубев.

В прошлом году, по данным пресс-службы главы региона, объем экспорта зерна из портов Ростовской области составил около $4,5 млрд.

Ранее сообщалось, что аграрии Ростовской области завершили сбор ранних зерновых, урожай составил более 11,68 млн тонн, из которых более 10 млн 260 тыс. тонн (95%) приходится на продовольственную пшеницу. Средняя урожайность составила 34,7 центнера с гектара.