Google инвестировала $450 млн в компанию ADT, занимающуюся вопросами домашней безопасности

ТАСС, 3 августа. Американская технологическая корпорация Google приобрела 6,6% акций компании ADT, занимающейся вопросами безопасности для "умного" дома. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении ADT.

Сумма сделки составила $450 млн. Еще $150 млн обе компании инвестируют в маркетинг и совместные разработки, отмечается в сообщении.

В нем указывается, что Google проявила заинтересованность к ADT в связи с желанием внедрить защитные технологии последней в продукты для "умного" дома, которые разрабатывает подразделение технологического гиганта Nest.

Компания ADT была основана в 1874 году. Она специализируется на оказании услуг по обеспечению безопасности жилых помещений и бизнес-комплексов. Штаб-квартира ADT находится в городе Бока-Ратон (штат Флорида).

Google - американская компания, инвестирующая в интернет-поиск и рекламные технологии, а также занимающаяся разработкой онлайн-сервисов и высокотехнологичных продуктов. Калифорнийская корпорация, основанная Ларри Пейджем и Сергеем Брином, впервые была зарегистрирована как частное предприятие в сентябре 1998 года, а сейчас является частью холдинга Alphabet с годовым оборотом более $100 млрд.