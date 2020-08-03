Россия ведет переговоры о производстве в Бразилии и Индии вакцины от коронавируса

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Бразилия, Индия и ряд других стран обсуждают с Россией возможность производства российской вакцины от новой коронавирусной инфекции на своей территории. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала "Россия-24".

"У нас есть большой интерес от других партнеров за рубежом, для того чтобы производить эту вакцину в других странах, - сказал он. - Есть большой интерес от Бразилии, от Индии, от многих других стран, которые очень ждут российскую вакцину, очень ждут первую вакцину в мире".

Дмитриев напомнил, что запросы на получение вакцины от коронавируса российской разработки поступили уже более чем от 20 стран. "И более 5 стран сейчас с нами активно работают, чтобы начать производить российскую вакцину", - добавил он.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что запуск вакцины центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России в промышленное производство предполагается в сентябре 2020 года. По ее словам, первую партию другой вакцины, разработанной государственным научным центром "Вектор" Роспотребнадзора, планируется произвести в октябре 2020 года.