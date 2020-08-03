В "Транснефти" заявили, что рост поставок нефти на НПЗ не компенсирует уменьшение экспорта

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Рост поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы России не компенсирует "Транснефти" сокращение доходов от снижения поставок в экспортном направлении. Компания ожидает дальнейшего сокращения объемов перекачки по своей системе. Об этом сообщил вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов, слова которого приводятся в корпоративном журнале.

По словам Андронова, в настоящее время спрос на топливо на внутреннем рынке значительно возрос, поэтому российские нефтяные компании увеличили поставки на российские НПЗ. Это связано прежде всего со снятием карантинных ограничений, которые были введены из-за коронавирусной инфекции и началом отпусков, что вызвало рост потребления топлива.

"Сезонность спроса наблюдалась всегда, но в этом году она проявилась особенно резко. После трех месяцев падения из-за COVID-19 произошел всплеск потребления. Ожидаем, что такой тренд сохранится и даже усилится до октября - идет постепенное снятие ограничений на передвижение по всем регионам России", - отметил представитель компании.

"Эти факторы дали о себе знать на фоне снижения экспортных поставок нефти, так как Россия подписала соглашение об ограничении добычи с ОПЕК+ и на май - июнь пришлись наибольшие объемы таких сокращений. Увеличение транспортировки нефти на российские НПЗ не компенсирует компании уменьшение таких поставок, так как после переработки большая часть нефтепродуктов транспортируется по железной дороге и автомобильным транспортом, а не поступает в трубопроводную систему "Транснефти". В связи с этим стоит ожидать дальнейшего сокращения объемов перекачки", - добавил он.

Общий объем прокачки нефти по системе "Транснефти" в июне снизился в годовом выражении на 12,7%, до 34,6 млн тонн. Из этого объема поставки на российские НПЗ сократились в июне в годовом выражении на 11%, до 17,9 млн тонн. Экспорт нефти из РФ по системе "Транснефти" в июне снизился на 14%, до 16,6 млн тонн.

Ранее сообщалось, что в июле, согласно заявкам нефтяных компаний, объем прокачки может сократиться до 34,36 млн тонн, из них на российские НПЗ будет поставлено 19,1 млн тонн.