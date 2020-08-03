"Татнефть" в июле сократила добычу нефти на 13% в рамках договоренностей ОПЕК+

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Компания "Татнефть" в июле 2020 года в рамках выполнения сделки ОПЕК+ снизила добычу нефти на 13% по отношению к февралю, до 2,026 млн тонн, следует из сообщения компании.

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Ранее министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что российские нефтяники в мае - июле должны сократить добычу нефти по отношению к февралю примерно на 19%.

При этом за семь месяцев "Татнефть" добыла 15,286 млн тонн, что на 16% меньше уровня, достигнутого годом ранее. В том числе, добыча сверхвязкой нефти за период с начала года составила 1,89 млн тонн, рост на 27% год к году. За отчетные семь месяцев компания построила 352 новых скважины против 363 годом ранее.

В июле нефтеперерабатывающий комплекс "Танеко" нарастил переработку по сравнению с июнем этого года - с 836 тыс. тонн до 974 тыс. тонн. С начала года объем переработки составил 7,2 млн тонн.

"Татнефть" входит в десятку крупнейших по объемам добычи нефти российских компаний, работает на территории Татарстана, Самарской, Оренбургской и Ульяновской областей, Ненецкого автономного округа и Республики Калмыкия. Основной акционер "Татнефти" - Республика Татарстан, которой принадлежит более 36% обыкновенных акций компании. Около 3% приходится на казначейские акции, 25,75% размещено в ADR. Иным акционерам принадлежит 34% акций.