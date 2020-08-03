Власти Москвы выдали льготный заем заводу "Царицыно" на развитие производства

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Один из крупнейших московских мясоперерабатывающих заводов "Царицыно" получил от правительства Москвы заем в размере 50 млн рублей на закупку сырья и материалов, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Льготный заем выдан Московским фондом поддержки промышленности и предпринимательства в рамках продукта "Развитие - оборотные средства". Заем выдан на два года, льготная ставка по нему - 2% годовых. Полученные средства пойдут на создание сырьевых запасов и закупку необходимых материалов", - цитирует пресс-служба вице-мэра Москвы Владимира Ефимова.

Он напомнил, что форма поддержки промышленных предприятий в виде займов на пополнение оборотных средств была введена в этом году, в настоящий момент выдано уже четыре займа на общую сумму 300 млн рублей.

В сообщении отмечается, что завод "Царицыно", благодаря статусу промышленного комплекса, получает и другие меры поддержки от города. Как уточнил глава департамента Александр Прохоров, которого также цитирует пресс-служба, статус предприятию был присвоен в 2016 году. "Этот статус наделяет предприятие льготами, в том числе по налогу на прибыль, имущество, а также арендной плате по земельному участку", - отметил Прохоров.

В 2020 году заводу "Царицыно" исполнилось 50 лет. На предприятии работают более 1,1 тыс. человек. В день производство выпускает свыше 110 тонн продукции, ассортимент насчитывает более 150 наименований колбас, деликатесов и мясных полуфабрикатов.