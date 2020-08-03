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Пандемия COVID-19

Завод Wockhardt в Великобритании будет производить вакцину от коронавируса

Завод индийской фармацевтической компании в северном Уэльсе может приступить к производству вакцины в сентябре 2020 года

ТАСС, 3 августа. Правительство Великобритании заключило соглашение с индийской фармацевтической компанией Wockhardt о предоставлении услуг массового выпуска миллионов доз вакцины от новой коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии.

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Завод Wockhardt в северном Уэльсе может приступить к производству вакцины уже в сентябре этого года, в то время как партнерское соглашение рассчитано на 1,5 года, уточнили в британском ведомстве. "Обеспечение того, чтобы у Великобритании были возможности разрабатывать и производить безопасную и эффективную вакцину, играет решающее значение в нашей борьбе с коронавирусом. Сегодня мы гарантировали дополнительные мощности для производства миллионов доз нескольких вакцин-кандидатов", - сказал министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Алок Шарма.

Соединенное Королевство ранее подписало соглашение о поставках 60 млн доз вакцины от коронавируса, разрабатываемой совместно французской фармакологической корпорацией Sanofi и британской компанией GSK (GlaxoSmithKline). Кроме того, британское правительство установило "важные партнерские связи" с такими ведущими фармацевтическими компаниями, как BioNTech, Pfizer и Valneva на поставки примерно 90 млн доз вакцин.

Великобритания - одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. По сведениям Минздрава, инфицированы свыше 300 тыс. человек, из которых более 46 тыс. умерли.

Теги
ВеликобританияПандемия COVID-19
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