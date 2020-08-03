Внешнеторговый оборот китайского города Санья на Хайнане за полгода вырос на 19%

САНЬЯ /Китай/, 3 августа. /ТАСС/. Оборот внешней торговли китайского города Санья, расположенного в южной провинции КНР Хайнань, за период январь - июнь составил 4,39 млрд юаней (около $630 млн), что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в понедельник сообщила газета "Санья жибао" со ссылкой на местное таможенное управление.

За шесть месяцев текущего года Санья импортировал товаров и услуг на сумму 4,18 млрд юаней (примерно $600 млн), экспортировал - на 210 млн юаней (порядка $30 млн). При этом за первое полугодие экспорт упал на 22,3%, а импорт увеличился на 22,3%. На этот город, поддерживающий коммерческие отношения с 69 странами и регионами мира, пришлось 11% от общего внешнеторгового оборота провинции Хайнань.

По данным ведомства, большая часть коммерческих операций Санья с зарубежными партнерами была совершена во втором квартале текущего года - на фоне улучшения эпидемиологической ситуации и возобновления экономической деятельности в КНР. Объем экспорта и импорта этого города в период с апреля по июнь составил 3 млрд юаней (около $428 млн).

Объем внешнеторгового оборота провинции Хайнань в 2019 году составил 90,5 млрд юаней (около $13,3 млрд), что на 6,8% превысило показатель за 2018 год. Самые высокие показатели в прошлом году имели города Даньчжоу, Хайкоу и Санья - 41 млрд юаней ($6 млрд), 33,1 млрд юаней ($4,8 млрд) и 9,7 млрд юаней ($1,4 млрд) соответственно.

1 июня Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали программу формирования свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает создание специальной таможенной зоны на этом тропическом острове. Власти КНР планируют в целом завершить строительство свободного порта на территории провинции в 2025 году. К этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.